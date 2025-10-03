“Estaban huyendo”: vehículo choca contra un árbol al escapar de la Policía en Santa Cruz; hay heridos

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este viernes en Santa Cruz sobre la avenida Cristo Redentor, entre el tercer y cuarto anillo, dejó como saldo tres personas heridas. El vehículo en el que se trasladaban las víctimas impactó violentamente contra un árbol mientras intentaban huir de efectivos policiales.

Según el reporte preliminar de la Policía, el conductor del motorizado, junto a dos acompañantes, fue interceptado por uniformados debido a que presuntamente realizaba maniobras peligrosas en la vía.

La persecución inició desde el tercer anillo hasta el cuarto anillo de la mencionada avenida, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Se les pidió que se detengan a la derecha, pero no hicieron caso. Circulaban de izquierda a derecha a gran velocidad, y por el exceso de velocidad impactaron contra un árbol”, declaró un efectivo policial presente en el lugar.

Se presume que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de la persecución, lo cual será confirmado por las pruebas toxicológicas de rigor.

Tras el violento impacto, los tres ocupantes —el conductor y sus dos acompañantes— resultaron heridos y fueron trasladados a una clínica privada para recibir atención médica. El estado de salud de las víctimas aún no ha sido confirmado oficialmente.

“Se le pidió que se detenga, escapó”, reiteró el uniformado al ser consultado por los medios. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos

