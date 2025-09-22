Rinden homenaje a Santa Cruz con desfile escolar en el Parque Urbano

En conmemoración del 24 de septiembre, la Dirección Departamental de Educación (DDE) ha organizado un desfile cívico escolar que se llevará a cabo esta tarde en el Parque Urbano de la capital cruceña. Más de 70 unidades educativas, incluyendo institutos tecnológicos y centros de educación alternativa, participarán en el evento.

La actividad principal comenzará a las 14:30. El director de la DDE, Nelson Alcocer, confirmó la participación de instituciones de los distritos educativos Santa Cruz I y II, quienes rendirán "un justo homenaje al departamento".

Además del desfile, se espera que los participantes exhiban trajes típicos y representaciones de las costumbres y la gastronomía local. Alcocer resaltó que el evento busca "incentivar la revalorización de la vestimenta típica, las costumbres" y se mostró confiado en que será una actividad "muy hermosa" para demostrar todo lo que significa Santa Cruz.

Las celebraciones por el aniversario de Santa Cruz ya comenzaron en horas de la mañana con actos de homenaje en diversas unidades educativas. Al desfile de la tarde han sido invitadas autoridades nacionales, como el ministro de Educación y subalcaldes.

