Investigan la muerte de una mujer al interior de un motel en la Villa Primero de Mayo

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en coordinación con la unidad de Homicidios, investiga la muerte de una mujer de aproximadamente 25 años, encontrada sin vida en el interior de un motel ubicado sobre la avenida 16 de Julio, en la zona de la Villa Primero de Mayo.

Según información preliminar, la joven se encontraba en compañía de un hombre con quien habría estado compartiendo bebidas alcohólicas en el lugar. De manera extraoficial, se conoce que ambos serían oriundos del municipio de San Ignacio de Velasco y que habrían llegado recientemente a la ciudad.

Testigos indican que la pareja ingresó a una habitación tras consumir alcohol. Horas más tarde, el acompañante reportó a la administración la presencia de la mujer sin signos vitales en el baño de la habitación.

Ante la denuncia, efectivos policiales se trasladaron al lugar, iniciando el levantamiento de evidencias y la toma de declaraciones. Se espera la llegada de representantes del Ministerio Público para avanzar en la tipificación del hecho y esclarecer las circunstancias que rodearon el deceso.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, donde un médico forense determinará las causas exactas de su fallecimiento.

