Fiscalía de La Paz recibe nuevo equipamiento para fortalecer la atención a la ciudadanía

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, entregó este lunes equipamiento tecnológico y mobiliario destinado a los despachos fiscales de la ciudad de La Paz, El Alto y provincias, con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos y optimizar la atención a la sociedad y al mundo litigante.

El material entregado incluye computadoras portátiles, impresoras, escáneres, mueblería, material de escritorio y otros insumos que serán distribuidos de acuerdo con las necesidades de cada área.

“Con esta gestión hemos logrado tocar puertas de diversos cooperantes que nos brindaron su apoyo. Gracias a ello hoy podemos informar que se han adquirido 42 computadoras portátiles que serán asignadas a las fiscalías especializadas y al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), además de recursos para las provincias. También están listas para la firma del fiscal general tres motocicletas y un vehículo destinados al departamento de La Paz”, explicó Torrez.

La autoridad destacó que la Jefatura Administrativa Financiera será la encargada de la distribución del equipamiento, en coordinación con el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, priorizando las áreas de mayor demanda.

“Este esfuerzo busca dotar de herramientas adecuadas a nuestros funcionarios para garantizar un mejor desempeño en su labor diaria y responder con eficacia a las necesidades de la ciudadanía”, subrayó Torrez.

