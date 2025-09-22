La justicia británica dictó este viernes una sentencia ejemplar, Neil Platt, un camionero de 43 años, fue condenado a 10 años de prisión por provocar un accidente mortal en la autopista M58, en Skelmersdale, Lancashire, Inglaterra, mientras conducía distraído con su teléfono móvil.

El trágico hecho ocurrió el 17 de mayo de 2024, cuando Platt, al mando de un vehículo de varias toneladas, se dedicó durante su trayecto a ver redes sociales como X, TikTok y YouTube, además de contenido pornográfico, ignorando el tráfico que tenía delante.

Según la investigación, en las tres horas previas al accidente, el camionero utilizó el teléfono en múltiples ocasiones. Las imágenes difundidas por la Policía de Lancashire muestran cómo, segundos antes del impacto, Platt continuaba distraído con la pantalla, sin advertir la fila de vehículos detenidos.

El resultado fue devastador, Platt aplicó los frenos apenas 35 metros antes del choque, demasiado tarde para evitar la tragedia. Su camión embistió violentamente el Hyundai Kona de Danny Aitchison, de 46 años, empujándolo contra un camión cisterna. El vehículo estalló en llamas, y Aitchison, padre de dos hijos, murió calcinado en el acto.

Durante el juicio, el juez Ian Unsworth KC no ocultó su indignación: “No estabas prestando atención a lo que tenías delante. Resulta increíble que, al mando de un vehículo de varias toneladas, estuvieras viendo redes sociales con contenido pornográfico. Fue un acto arrogante y egoísta”, sentenció.

La pareja de la víctima, Kerry, madre de sus dos hijos, rompió en llanto al declarar: “Él solo venía a casa conmigo y con los niños. Su héroe se ha ido”, dijo entre lágrimas. El abogado defensor alegó que Platt estaba “genuinamente arrepentido” y que el caso refleja las consecuencias devastadoras de la imprudencia al volante.

Platt, con 15 años de experiencia como camionero, cumplirá dos tercios de la condena tras las rejas y, al salir, tendrá prohibido conducir durante siete años.

