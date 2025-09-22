Escándalo en Quillacollo: Estudiantes protagonizaron peleas dentro de su colegio (Video)

Quillacollo está en el ojo de la tormenta tras la difusión de impactantes imágenes que muestran a estudiantes de un colegio protagonizando peleas a 'puño limpio' dentro de sus propias aulas. Los videos, grabados por los mismos menores, revelan al menos dos enfrentamientos ocurridos la semana pasada, generando una ola de críticas y la rápida intervención de las autoridades educativas.

La Dirección Departamental de Educación (DDE) confirmó que ya inició una investigación y que se asumirá con firmeza las sanciones correspondientes. “Vamos a pedir un informe al director distrital y, con base en ello, procederemos con las sanciones, tanto para estudiantes como para personal docente o administrativo, si así corresponde”, declaró Edgar Veizaga, director de la DDE, quien lamentó la ausencia de personal responsable en el momento de los hechos.

Padres de familia expresaron su indignación y calificaron los actos como “inaceptables” dentro de un espacio destinado a la formación académica. “La violencia no se justifica bajo ningún concepto. Nuestros hijos van a aprender, no a competir con golpes”, señaló un representante del sector, quien además pidió sanciones para los responsables y mayor control dentro de los colegios.

El comité disciplinario del establecimiento educativo ya fue activado y no se descarta la aplicación de suspensiones, expulsiones o sanciones administrativas según la normativa vigente.

Autoridades educativas recordaron que estos hechos no solo ocurren en Cochabamba, sino que reflejan un problema que empieza a repetirse en otras regiones del país, y que es urgente tomar medidas para evitar consecuencias irreversibles.

