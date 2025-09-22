VIDEO: ¡Logró someterlo! Cliente frustró asalto en una panadería de Argentina

Un intento de robo en la panadería Martino, ubicada en la esquina de Bacacay y Pirán, en el centro de Ituzaingó (Argentina), terminó de manera inesperada, un cliente enfrentó al delincuente y logró su detención, evitando que el atraco culminara.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 del viernes pasado, cuando el local estaba en pleno funcionamiento y varios vecinos realizaban compras. Según informó La Ciudad Web, un hombre con gorra y ropa oscura ingresó al establecimiento, se acercó a un cliente que trabajaba en su computadora y lo amenazó con un arma.

El ladrón lo tomó del cuello y lo obligó a dirigirse a la caja, donde exigió el dinero a un empleado, quien entregó la recaudación sin resistencia. También le robó un reloj al cliente y lo obligó a arrojarse al piso mientras tomaba los billetes sobre el mostrador. Durante el atraco, se llevó la notebook y la mochila de la víctima.

En ese momento, el cliente reaccionó, se reincorporó y enfrentó al delincuente, recuperando la computadora. El ladrón intentó escapar con la mochila, pero fue interceptado y reducido tras un violento forcejeo. Durante la pelea, el asaltante sacó un puñal, aunque la intervención inmediata del dueño del local y un empleado neutralizó la amenaza. Según La Ciudad Web, el empleado logró inmovilizar al ladrón golpeándolo con una pila de prepizzas mientras la empleada pedía ayuda policial.

Fuentes revelaron que el hombre ya había cometido un robo en otra sucursal de la cadena, ubicada en Ratti y Camerucci, apenas dos días antes. La investigación confirmó que el detenido contaba con antecedentes: había sido condenado en 2020 a tres años por robo agravado con arma de utilería y había cumplido prisión efectiva hasta mayo de este año por otro robo con arma de fuego.

Mira el video:

