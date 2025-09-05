“Lo vi venir corriendo, Dios me ayudó”: víctima relata cómo escapó de un asalto en Cochabamba (Video)

En la OTB Guadalquivir, zona de Pacata Baja, Cochabamba, se vivió un momento de tensión cuando dos hombres armados intentaron asaltar a una mujer justo en la puerta de su vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 9:40 a. m. y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

La víctima, que llegaba a su domicilio junto a su madre de la tercera edad, relató con voz entrecortada cómo segundos de reacción le salvaron la vida.

“Fue un milagro de Dios que eso no nos haya pasado”, dijo. “Yo estaba entrando con mi mamá cuando escuché el ruido del auto entrando con fuerza a la calle. Giré la cabeza, vi que dos hombres bajaban corriendo con la cara cubierta y uno llevaba un arma en la mano. Lo único que hice fue empujar a mi madre, cerrar la puerta con fuerza y quedarnos adentro. Ellos incluso patearon la puerta antes de huir”, contó todavía afectada por el susto.

Según su testimonio, el vehículo —un taxi blanco— había estado estacionado un buen tiempo en las inmediaciones, aparentemente vigilando a la víctima antes de cometer el atraco. “Los vecinos me confirmaron que el auto estuvo parado por un rato, observando. En las cámaras se ve claramente cómo esperan, corren hasta mi puerta y, cuando no logran entrar, vuelven a subirse y se van a toda velocidad”, relató.

El hecho ha encendido las alarmas en la zona. Los vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurren incidentes similares en las últimas semanas. “Ya son cuatro o cinco intentos de robo solo esta semana. Incluso comentaron que intentaron secuestrar a una niña. No tenemos vigilancia y el módulo policial está cerca, pero cuando uno llama, dicen que están ocupados”, reclamó la afectada.

La mujer también expresó su temor por lo que pudo haber pasado si sus hijos, que estaban en clases en ese momento, hubieran llegado justo cuando ocurrió el asalto. “Tal vez ellos no hubieran tenido mi reacción y esos hombres habrían entrado”, dijo con preocupación.

Los vecinos ya anunciaron que se organizarán para exigir mayor seguridad y vigilancia policial en la zona, mientras las autoridades investigan el hecho con base en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

