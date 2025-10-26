Juan del Granado anuncia iniciativa legislativa para reforma integral de la justicia

El diputado electo enfatizó que uno de los objetivos centrales de la reforma será eliminar la influencia político-partidaria en la selección de jueces y magistrados, para fortalecer la independencia del Órgano Judicial.
26/10/2025 15:52
Escuchar esta nota
El diputado electo de la alianza Unidad, Juan del Granado, anunció que una de las primeras iniciativas legislativas que presentará en la nueva Asamblea será una reforma integral del sistema judicial, orientada a garantizar independencia, transparencia y eficiencia en la administración de justicia.
Del Granado explicó que la propuesta abarcará cambios estructurales en la forma de designación de autoridades judiciales, la asignación presupuestaria y la normativa que regula el sistema judicial ordinario, la justicia indígena originaria y la justicia de paz.
El diputado electo enfatizó que uno de los objetivos centrales de la reforma será eliminar la influencia político-partidaria en la selección de jueces y magistrados, para fortalecer la independencia del Órgano Judicial.
Del Granado subrayó que esta propuesta busca devolverle credibilidad al sistema judicial y construir una justicia más cercana al ciudadano, más ágil y libre de presiones políticas.
Mire el video:
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
16:00
18:00
19:00
19:55
21:00
14:00
16:00
18:00
19:00
19:55
21:00