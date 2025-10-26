Juan del Granado anuncia iniciativa legislativa para reforma integral de la justicia

El diputado electo de la alianza Unidad, Juan del Granado, anunció que una de las primeras iniciativas legislativas que presentará en la nueva Asamblea será una reforma integral del sistema judicial, orientada a garantizar independencia, transparencia y eficiencia en la administración de justicia.

Del Granado explicó que la propuesta abarcará cambios estructurales en la forma de designación de autoridades judiciales, la asignación presupuestaria y la normativa que regula el sistema judicial ordinario, la justicia indígena originaria y la justicia de paz.

“Esta va a ser una de las primeras iniciativas de orden legislativo que formulemos en la Asamblea. Se trata de una propuesta de reforma integral que tiene que ver con la forma de designación de los postulantes, con el presupuesto judicial y, cómo no, con la normativa judicial, la justicia indígena originaria y la justicia de paz”, detalló el legislador a la Red Uno.

El diputado electo enfatizó que uno de los objetivos centrales de la reforma será eliminar la influencia político-partidaria en la selección de jueces y magistrados, para fortalecer la independencia del Órgano Judicial.

“Queremos ver una nueva forma de designación de los jueces, de tal manera que eliminemos la intervención político-partidaria. Las postulaciones hoy provienen del Parlamento, y estamos proponiendo la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, que ahora llevaremos como iniciativa legislativa”, explicó.

Del Granado subrayó que esta propuesta busca devolverle credibilidad al sistema judicial y construir una justicia más cercana al ciudadano, más ágil y libre de presiones políticas.

