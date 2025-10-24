 Jorge Tuto Quiroga reiteró su apoyo sin condiciones para Rodrigo Paz

Jorge Tuto Quiroga reiteró su apoyo al presidente electo Rodrigo Paz y aclaró que la decisión fue tomada con el fin de poder darle gobernabilidad a la nueva autoridad para cambiar Bolivia.

“Hay que cambiar Bolivia, no es cuestión de cuoteo ni pegas. Hay que cambiar Bolivia de una crisis profunda que estamos enfrentando (…) si alguien quiere cuotear, que lo haga; nosotros hemos dicho con toda claridad que un gobierno necesita gobernabilidad”, ratificó Tuto Quiroga.

El candidato de Libre aclaró que le brindó su respaldo el candidato de Partido Demócrata Cristiano (PDC) “porque obtuvo más del 50% de los votos, es presidente electo y tiene que tener el apoyo y la gobernabilidad”.

Tuto Quiroga aseguró que el presidente electo merece tener sus presidentes de cámara.

“Dennos los nombres, pondremos los votos para que tengan sus mecanismos de gobernabilidad que implemente su agenda; haremos nuestras propuestas, pero respetaremos que ellos son gobierno”, manifestó Quiroga.

