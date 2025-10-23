TEMAS DE HOY:
Diputados aprueban préstamo por $us 105 millones para la construcción del tramo Willacollo–Desaguadero en La Paz

El proyecto de ley, que ahora fue remitido a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento, tiene como objetivo ampliar y modernizar la infraestructura vial en una de las rutas más estratégicas del occidente. 

Hans Franco

23/10/2025 19:29

Foto: Diputados aprueban préstamo para tramo carretero en Desaguadero
La Paz

En su 190ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley que autoriza la contratación de un préstamo de hasta 105.102.922 dólares estadounidenses con el Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea (Eximbank Corea), recursos que estarán destinados a la construcción del tramo Willacollo–Desaguadero, correspondiente a la doble vía Río Seco–Desaguadero, en el departamento de La Paz.

El proyecto de ley, que ahora fue remitido a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento, tiene como objetivo ampliar y modernizar la infraestructura vial en una de las rutas más estratégicas del occidente boliviano.

La obra contempla la construcción de una doble vía de pavimento rígido de 16,59 kilómetros, que fortalecerá la conectividad entre Bolivia y el Perú, mejorando las condiciones de tránsito y el transporte de carga internacional.

El tramo Willacollo–Desaguadero forma parte del Tramo V de la doble vía Río Seco–Desaguadero, sobre la Ruta F-01 de la Red Vial Fundamental, que enlaza a las poblaciones del altiplano paceño con el resto del país y con el corredor bioceánico.

Entre los principales componentes del proyecto, se incluyen:

Obra civil: pavimentación del tramo con cuatro carriles de circulación.

Servicios de consultoría: elaboración del diseño detallado, preparación de documentos de licitación, supervisión de obras y elaboración del informe final del proyecto.

 

