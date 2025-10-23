TSE entregará resultados oficiales el lunes y credenciales a autoridades electas el 29 de octubre

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la Sala Plena del Órgano Electoral entregará el próximo lunes los resultados oficiales del proceso electoral nacional, con la presentación del acta oficial consolidada.

“El lunes la Sala Plena del TSE va a entregar los resultados oficiales, el acta oficial nacional. Entre hoy y mañana se están presentando los vocales de los nueve tribunales departamentales para presentar sus actas, con las que vamos a elaborar el acta final”, explicó Ávila en conferencia de prensa.

El vocal señaló que la labor de consolidación de resultados avanza con normalidad y transparencia, en coordinación con los Tribunales Electorales Departamentales (TED), cuyos representantes están remitiendo la documentación correspondiente para la elaboración del cómputo nacional definitivo.

Asimismo, Ávila anunció que el miércoles 29 de octubre, la Sala Plena del TSE realizará la entrega oficial de credenciales a todas las autoridades electas por decisión mayoritaria del pueblo boliviano, acto que marcará la culminación formal del proceso electoral 2025.

“El miércoles Sala Plena ha determinado que se va a proceder a la entrega de credenciales. Vamos a hacer entrega de las credenciales a todas las autoridades electas por la mayoría del pueblo boliviano. La entrega de credenciales es la última actividad de este proceso electoral”, precisó.

