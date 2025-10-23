Entra en vigencia el Decreto 5460 de indulto para privados de libertad por delitos menores

El presidente Luis Arce puso en plena vigencia el Decreto Presidencial 5460, promulgado el 22 de septiembre de 2025 y recientemente aprobado mediante resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La norma establece las condiciones, requisitos y procedimientos para la concesión de indultos a personas privadas de libertad por delitos menores.

“Entra en plena vigencia el Decreto Presidencial 5460 de 22 de septiembre de 2025, aprobado mediante Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta norma, de gran relevancia, establece las condiciones para la concesión de indultos, así como los requisitos y el procedimiento para su otorgación”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

El decreto es aplicable a las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del país que cumplan los requisitos establecidos y que, al momento de la publicación, cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada o la obtengan durante la vigencia de la norma.

Arce destacó que la medida busca reducir el hacinamiento carcelario y facilitar la reinserción social de quienes tienen condenas por delitos de menor gravedad. “Esta medida contribuirá a disminuir el hacinamiento en las cárceles, considerando que hay numerosos privados de libertad que aún esperan la revisión de sus procesos”, señaló.

El beneficio excluye a personas condenadas por delitos graves, como feminicidio, asesinato, violación, trata y tráfico de personas, corrupción, terrorismo, genocidio o narcotráfico con penas superiores a diez años, así como a reincidentes.

