“Mi hijo está traumado”: El impactante relato de la mamá del niño golpeado en un minisúper

La Policía y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia investigan un caso de agresión contra un menor de edad que se encontraba atendiendo una tienda de barrio de la Pampa de la Isla.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que una mujer golpea al niño tras una discusión relacionada con un producto que la hija de la agresora había retirado del local sin pagar.

De acuerdo con el relato de la madre del menor, el incidente comenzó cuando el niño llamó la atención a la hija de la mujer por tocar los productos del minisúper sin intención de compra.

“Mi hijo me contó que la niña de la señora cada rato entra y hurga las cosas del minisúper. Como él es el encargado, le dijo: ‘niña, si no vas a comprar, no hurgués’. Ella fue y le dijo a su madre que mi hijo la había insultado”, explicó.

Minutos después, la madre de la niña llegó al lugar y, sin verificar lo ocurrido, agredió físicamente al menor.

“El me llamó por teléfono y yo fui a reclamarle, ahí ella me quiso agredir a mí también, entonces de miedo me fui a la casa. Luego volvió a entrar al minisúper y le dijo a mi hijo: ‘mariconcito, ¿por qué no te defendés vos solito?'”, agregó en su relato en el programa El Mañanero.

La mujer agresora vive a una cuadra del lugar y se dedica a la venta de empanadas. Hasta el momento, no se ha acercado a ofrecer disculpas por lo sucedido.

“En la Policía dijeron que hoy se llevará la citación y que se encargarán de todo”, añadió la madre del menor, quien presentó la denuncia formal ante las autoridades competentes.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia se sumó a la denuncia y anunció que acompañará el proceso legal.

“Yo pido que se haga justicia, ella debería pensar mil veces antes de tocar a una persona, peor a un niño”, declaró la madre, quien también expresó su preocupación por el impacto psicológico que el hecho ha tenido en su hijo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran con claridad el momento en que la mujer ingresa al minimercado, increpa al menor y le propina un manazo mientras él intenta explicarle la situación.

