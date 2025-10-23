“Uno de los ladrones vive en la zona”: vecinos del barrio Guapurú se movilizan tras ola de robos en el Plan 3000

Vecinos de diferentes barrios de la zona del Plan 3.000, en Santa Cruz, se organizaron y salieron a las calles para protestar contra los constantes hechos delictivos que se registran en el sector.

El más reciente robo ocurrido en el barrio Guapurú y desató la indignación de los habitantes, quienes exigieron acciones concretas de las autoridades para frenar la delincuencia.

Los vecinos denunciaron que, durante la última semana, se produjeron varios robos a viviendas y comercios en la zona, lo que ha generado temor y molestia entre las familias del lugar.

“Ahora mismo, en la casa del vecino, aquí en la esquina, a las 09:00 horas cuando volvió de dejar a su hija lo encontraron in fraganti al delincuente; intentaba sacar la garrafa. No se animó a atraparlo por miedo y no quiso hacer nada por temor a represalias contra sus hijas. Estamos indignados porque esto no es la primera vez y está sucediendo desde hace bastante tiempo”, manifestó Fernando Rueda, presidente del barrio Prolongación Guapurú.

Según los vecinos, el ladrón que ingresa a varios hogares es el mismo. Señalaron que, cuando se acercan a la policía a realizar las denuncias, la institución no las acepta.

Una de las vecinas afirmó que uno de los delincuentes que opera en el lugar vive en el barrio y que el domicilio fue identificado; por ello ahora se está pidiendo a las autoridades tomar acciones, y que la dueña de casa retire al sujeto del barrio.

“Estamos cansados de la delincuencia. Si esta señora no va a hacer nada y la policía no va a hacer nada, entonces nos va a tocar, como vecinos, defendernos, y eso significa ponerlo a un poste y darle golpes para que ese muchacho se enderece”, expresó Ana Escriba, vecina del barrio Guapurú.

