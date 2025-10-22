VIDEO: Este es el momento en que una mujer agrede a un menor en un minimercado en Santa Cruz

El hecho ocurrió en un minimercado del barrio Los Cusis, en Santa Cruz, donde el adolescente de 14 años se encontraba atendiendo.

De acuerdo con la denuncia de Sabina Silva Sevallos, madre del menor agredido, el incidente ocurrió en un negocio familiar cuando el joven observó que una niña tomó un producto (un Pilfrut) sin realizar el pago.

“Una mujer le pegó a mi hijo. Fui a reclamarle y me trató mal. Mi hijo solo le dijo a su hija que no saque el producto sin pagar, y por eso le dio un manazo”, relató Sabina Silva, madre del menor de 14 años.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento exacto de la agresión, donde se observa a la mujer ingresar alterada y golpea al adolescente. La familia presentó las imágenes como prueba donde se observa el hecho.

La denunciante exige justicia y pide a las autoridades que investiguen el hecho, ya que afirmó que su hijo se encuentra afectado por la agresión sufrida mientras ayudaba en el negocio familiar. Señaló que cuando acudió a reclamarle a la agresora por golpear a su hijo, esta reaccionó de manera grosera.

“Ella no puede pegarles a niños ajenos. Mi hijo es menor de edad y solo estaba ayudando a su tía”, agregó la madre.

