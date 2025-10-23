Defensa Civil reporta tres incendios forestales activos en el país

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que Bolivia registra oficialmente tres incendios forestales activos, todos bajo control, gracias al despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) en las zonas afectadas.

“Hasta el momento solo se registran tres incendios activos reportados oficialmente, los tres están controlados”, explicó Calvimontes en entrevista con Bolivia TV.

Los incendios se encuentran localizados en San Ignacio de Velasco y Puerto Suárez, dentro del Parque Nacional Otuquis en el departamento de Santa Cruz, y en el municipio de Garci Mendoza, en el departamento de Oruro.

El viceministro detalló que, hasta la fecha, las Fuerzas Armadas han logrado sofocar 168 incendios forestales en todo el país, mediante la movilización de 2.849 bomberos forestales, distribuidos de la siguiente manera: 1.627 efectivos del Ejército, 554 de la Fuerza Aérea y 666 de la Armada Boliviana.

Asimismo, se realizaron 180 operaciones especiales destinadas a combatir los siniestros, con la participación de 179 unidades militares, principalmente del Ejército, y el uso de 197 vehículos motorizados, entre ellos motocicletas, camionetas, camiones cisterna, carros bomba, avionetas y helicópteros equipados con el sistema Bambi Bucket, que permiten realizar descargas aéreas de agua sobre los focos de calor.

Calvimontes lamentó que, “como nunca antes”, este año la mayor cantidad de incendios se haya registrado en áreas protegidas, donde se sofocaron 22 siniestros, afectando ecosistemas de alto valor ambiental.

En ese contexto, la autoridad recordó que siguen vigentes las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Agroambiental, las cuales mantienen la pausa ecológica y prohíben cualquier tipo de quema, con el objetivo de prevenir nuevos incendios y proteger los recursos naturales del país.

Con información de ABI.

