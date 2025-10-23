Doria Medina: "Gobierno pone en riesgo el abastecimiento alimentario y energético del país"

El empresario y líder político Samuel Doria Medina denunció a través de sus redes sociales el deterioro de la gestión económica y productiva del país, señalando que el Gobierno atraviesa una crisis de abastecimiento y de incumplimiento de compromisos con distintos sectores, lo que estaría generando inestabilidad y malestar en la población.

En su publicación, Doria Medina advirtió que “continúa la escasez de combustibles”, lo que afecta el transporte, la producción y las actividades comerciales. A ello se suma la falta de pago de EMAPA a los panificadores, quienes evalúan incrementar el precio del pan ante la ausencia de soluciones.

Asimismo, cuestionó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) no cumpla con los compromisos asumidos con los productores de carne de cerdo, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mantiene deudas con los cañeros por el etanol. Del mismo modo, señaló que la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) se niega a comprar la producción de leche del sur del país, afectando a cientos de familias productoras.

“Parece que el gobierno está en fuga, en todo caso los funcionarios no trabajan para darle un tiempo de respiro a sus sucesores. Esto pasa cuando se cree que el Estado es un patrimonio partidario y no la institución del bien común”, escribió Doria Medina.

Samuel advirtió que la parálisis institucional y la falta de respuestas a los sectores productivos reflejan una crisis estructural de gestión pública, que pone en riesgo el abastecimiento alimentario y energético del país.

Mire la publicación de Samuel Doria Medina:

