Diputados pedirán dispensación de trámite para debatir ley de importación de combustibles

La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Proyecto de Ley de Corta Excepcional para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia, iniciativa presentada por el Comité Cívico de Santa Cruz. El proyecto será remitido al Pleno de la Cámara para su tratamiento, y se solicitará dispensación de trámite y voto de urgencia para su debate en la sesión prevista para este miércoles.

El proyecto busca dar una respuesta inmediata a la escasez de combustibles, situación que afecta de manera directa a la producción de alimentos, la agroindustria y la canasta familiar. Durante la sesión, los diputados de la comisión evaluaron los impactos económicos y sociales de la falta de carburantes en el aparato productivo nacional.

El diputado Walthy Egüez, miembro del Comité de Economía, señaló que la medida tiene carácter emergente y transitorio, y que su aplicación es fundamental para garantizar la continuidad de las actividades agrícolas e industriales en el país.

“El sector productivo no puede seguir esperando hasta que el siguiente gobierno asuma la administración del Estado. Los tiempos de cosecha y siembra de verano son determinantes para la agroindustria, y este proyecto de ley representa una medida de salvataje para garantizar la producción alimentaria para el país y para la exportación”, enfatizó Egüez.

El legislador agregó que el país no puede esperar hasta el 8 de noviembre, fecha de posesión del nuevo gobierno, para resolver el problema de abastecimiento.

“El país necesita avanzar, tener combustible. Los productores que enviaron este proyecto deben tener la certeza de que contarán con carburantes. Cuando asuma el gobierno de Rodrigo Paz, ellos decidirán si esta ley se suspende o se amplía, según sus planes de suministro”, puntualizó.

Tras su aprobación en la Comisión, el Proyecto de Ley Excepcional para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina fue remitido a la Presidencia de la Cámara de Diputados, con el propósito de que sea incluido en la agenda del Pleno que se desarrollará este miércoles 23 de octubre.

Egüez adelantó que la Comisión de Economía solicitará dispensación de trámite y voto de urgencia para que la norma sea debatida y aprobada en la misma jornada. Asimismo, exhortó al Gobierno saliente de Luis Arce a no obstaculizar la medida y a promulgar de inmediato la ley una vez sea aprobada por la Asamblea Legislativa.

“A pocos días de concluir su mandato, el Gobierno debe dejar de perjudicar al país y garantizar que no falten los combustibles. Esta ley permitirá reactivar la producción y devolver la certidumbre al sector productivo”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play