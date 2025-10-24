Daniel Noboa denuncia intento de envenenamiento con mermelada y chocolate

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este jueves un intento de envenenamiento a través de productos que recibió durante un acto oficial, en medio de un clima político tenso por protestas sociales.

Según el mandatario, el ataque habría ocurrido tras recibir un regalo que incluía mermelada y chocolates contaminados con tres sustancias químicas, cuya presencia fue verificada por su equipo de seguridad.

“Presentamos la denuncia, presentamos las pruebas, la concentración de los tres químicos”, declaró Noboa en una entrevista con CNN.

El presidente añadió que los compuestos encontrados no corresponden ni al contenido ni al empaque original de los productos, lo que refuerza la sospecha de un intento deliberado de agresión.

El organismo militar encargado de su seguridad ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, que se encuentra revisando los elementos aportados.

Segunda denuncia en menos de un mes

Este es el segundo incidente denunciado por el gobierno ecuatoriano en el que se alega un intento de atentar contra Noboa. A inicios de octubre, el Ejecutivo afirmó que el vehículo en el que se trasladaba el presidente fue atacado a balazos por manifestantes, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes.

En ambas ocasiones, los hechos ocurrieron en el contexto de movilizaciones indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel. En varias de estas protestas, Noboa ha ingresado personalmente a zonas conflictivas, donde fue recibido con palos, piedras y pirotecnia artesanal.

“Nadie quiere que le lancen una bomba molotov, ni que lo envenenen con un chocolate”, dijo el mandatario de 37 años.

Clima tenso previo a consulta popular

Analistas coinciden en que la estrategia del mandatario podría estar enfocada en reforzar el discurso sobre el carácter violento de las protestas, en el marco de la consulta popular del 16 de noviembre, con la que Noboa busca abrir paso a una Asamblea Constituyente.

Hasta el momento, no se ha revelado el tipo exacto de químicos encontrados, ni se ha identificado a los posibles responsables.

