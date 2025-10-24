El petróleo de Texas se dispara un 5,62 % tras las sanciones de EE.UU. a dos petroleras rusas

Nueva York (EFE)

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) se disparó este jueves un 5,62 %, hasta 61,79 dólares el barril, impulsado por las nuevas sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 3,29 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Sanciones contra dos petroleras rusas

El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que las nuevas sanciones perjudicarán la capacidad del Kremlin de recaudar fondos para financiar su guerra contra Ucrania.

De acuerdo con The Wall Street Journal, estas sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, quieren demostrar que la paciencia de Trump con Rusia se está agotando, mientras que Estados Unidos busca maneras de presionar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para que firme un acuerdo de paz con Ucrania.

Rusia dice que las nuevas sanciones no serán un problema

Por su parte, la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, dijo que las nuevas sanciones contra las petroleras no serán un problema para el país, que ha desarrollado una «sólida inmunidad» a este tipo de restricciones.

En su informe The Sevens Report, Tom Essaye apunta hoy que las sanciones a las petroleras rusas «podría cambiar el panorama hacia una dirección más alcista, aunque aún está por verse el alcance y la aplicación de las sanciones».

«Si bien esto obviamente ha provocado un repunte alcista, es demasiado pronto para afirmar que estos movimientos alteren lo que sigue siendo un mercado petrolero con dificultades», concluye Essaye.

