Importar crudo y actualizar la Ley de Hidrocarburos, los retos inmediatos del Gobierno

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, informó que en un plazo de seis meses el Gobierno prevé presentar ante la Asamblea Legislativa nuevos proyectos de ley de Hidrocarburos, Electricidad y Energías Renovables. Además, adelantó que se evalúa la posibilidad de importar crudo para reducir los costos de importación de combustibles y reactivar las refinerías nacionales.

“El plan de nuestro equipo, bajo el comando del presidente Rodrigo Paz, es presentar proyectos de ley de Hidrocarburos, de Electricidad y de Energías Renovables en los próximos seis meses”, declaró Medinacelli.

La autoridad señaló que antes de la presentación de estas normas se realizará un proceso de socialización con todos los actores vinculados al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), incluyendo universidades, gobernaciones, municipios y potenciales inversionistas, para facilitar el debate y consenso legislativo.

Asimismo, el ministro explicó que el Gobierno analiza importar crudo con el fin de reactivar las refinerías del país, que actualmente operan al 30% de su capacidad.

“Si logramos elevar su operación al 80%, bajaremos considerablemente el costo de importación de productos terminados”, afirmó.

De manera breve, Medinacelli también adelantó que en esta gestión se llevará a cabo un proceso de recertificación de las reservas de gas natural en el país.

