Gobierno no descarta sectorizar el subsidio a los combustibles

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, informó que el Gobierno revisa la estructura de precios de los combustibles con el objetivo de hacer más eficiente el subsidio que actualmente representa entre el 4% y el 8% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Esta subvención llega a todos, al señor que maneja un Mercedes Benz y a la señora que utiliza esto para cocinar, entonces tenemos que hacer esto más eficiente. Es necesario estabilizar este mercado y lograr que los subsidios lleguen a quien los necesita”, explicó la autoridad.

Consultado sobre la posibilidad de focalizar la subvención, es decir, que ciertos sectores accedan al beneficio y otros no, Medinacelli indicó que esa es una alternativa que se está evaluando.

“Es una estrategia que debemos analizar, hacer más eficiente la entrega de subsidios en el país. Esto es parte de las medidas que debemos analizar”, afirmó el ministro.

Dijo que tiene tres semanas para presentar el tema, para ello encargó a la viceministra de Industrialización y Comercialización Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio para que asuma los cálculos y modelos correspondientes para dar las respuestas sobre el subsidio a los combustibles.

“Tengo tres semanas, de hecho, la urgencia de nombrar a Tatiana (Genuzio) es porque ella asumirá todos los cálculos los modelos correspondientes para dar las respuestas que la gente necesita (sobre el subsidio)”, acotó.

