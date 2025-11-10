Combustibles: ¿se quitará el subsidio? Esto respondió el ministro de Hidrocarburos

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, aclaró este lunes que el levantamiento del subsidio a los combustibles no será una medida inmediata y que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira primero buscará “estabilizar el mercado” y revisar la estructura de precios vigente en el país.

“La idea es construir paso a paso. Es como armar una casa con legos, no se tiene lista de un día al otro. Primero debemos estabilizar el mercado, garantizar el abastecimiento y luego revisar los precios”, explicó Medinacelli durante un contacto con los medios de comunicación.

El ministro señaló que cualquier decisión sobre el subsidio debe estar acompañada de un análisis técnico de toda la cadena de valor de los combustibles, que incluye la gasolina, el diésel y el jet fuel.

“Levantar el subsidio no es una tarea fácil. Necesitamos revisar todos los componentes del precio, algo que llevará un tiempo, aunque corto”, sostuvo.

Medinacelli recordó que el esquema de fijación de precios se mantiene desde 1997, con el Decreto Supremo 24914 y sus posteriores modificaciones.

“Hay cerca de 100 decretos que han ido ajustando la normativa, por eso el desafío es hacerlo de manera coordinada y técnica”, agregó.

Mira la programación en Red Uno Play