TEMAS DE HOY:
juez acribillado ACCIDENTE EN CARRETERA asesinato de juez

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Combustibles: ¿se quitará el subsidio? Esto respondió el ministro de Hidrocarburos

De acuerdo con el ministro Mauricio Medinacelli, cualquier decisión sobre el subsidio debe estar acompañada de un análisis técnico de toda la cadena de valor de los combustibles.

Miguel Ángel Roca Villamontes

10/11/2025 10:03

Foto: APG

Escuchar esta nota

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, aclaró este lunes que el levantamiento del subsidio a los combustibles no será una medida inmediata y que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira primero buscará “estabilizar el mercado” y revisar la estructura de precios vigente en el país.

“La idea es construir paso a paso. Es como armar una casa con legos, no se tiene lista de un día al otro. Primero debemos estabilizar el mercado, garantizar el abastecimiento y luego revisar los precios”, explicó Medinacelli durante un contacto con los medios de comunicación.

El ministro señaló que cualquier decisión sobre el subsidio debe estar acompañada de un análisis técnico de toda la cadena de valor de los combustibles, que incluye la gasolina, el diésel y el jet fuel.

“Levantar el subsidio no es una tarea fácil. Necesitamos revisar todos los componentes del precio, algo que llevará un tiempo, aunque corto”, sostuvo.

Medinacelli recordó que el esquema de fijación de precios se mantiene desde 1997, con el Decreto Supremo 24914 y sus posteriores modificaciones.

Hay cerca de 100 decretos que han ido ajustando la normativa, por eso el desafío es hacerlo de manera coordinada y técnica”, agregó.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Mundial sub-17

10:50

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Mundial sub-17

10:50

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD