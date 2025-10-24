¡Momento de pánico! Niño de 3 años quedó atrapado en una máquina de peluches (VIDEO)

Un niño de tres años quedó atrapado dentro de una máquina de peluches en un centro comercial de Guadalajara, Jalisco, mientras intentaba sacar un juguete por la compuerta donde normalmente caen los premios.

En un video que se volvió viral, se observa al menor llorando y llamando a su madre, quien buscaba la manera de ayudarlo sin perder la calma. “A ver, espérame… deja de llorar, tranquilízate y vamos a ver cómo te saco”, se le escucha decir.

La madre, Fernanda López, explicó que el niño aprovechó un momento en que ella estaba atendiendo a su hija para meterse en la máquina. Al intentar salir, la puerta del aparato le dificultó moverse, por lo que tuvo que maniobrar hasta salir por la misma abertura.

Fernanda aseguró que su hijo aprendió la lección y que no volverá a intentar meterse en la máquina.

