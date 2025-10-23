TEMAS DE HOY:
Deportes

Villegas sobre la selección boliviana Sub-17: “Tienen espíritu de lucha”

El entrenador de la selección mayor destacó el carácter y la propuesta futbolística del equipo que representará a Bolivia en el Mundial de Catar.

Martin Suarez Vargas

23/10/2025 11:54

Óscar Villegas, entrenador de la selección boliviana. Foto: Red Uno.
En una entrevista concedida al programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, el director técnico de la selección absoluta, Eduardo Villegas, se refirió a La Verde Sub-17 que competirá en el Mundial de Catar a partir del próximo 3 de noviembre. El estratega resaltó el compromiso y la actitud del grupo dirigido por Jorge Perotta.

“Es una selección que intenta jugar bien, que trata de ser propositiva. Pese a las diferencias físicas, que las tenemos claras, es un equipo con espíritu de lucha. Se busca jugar bien, se gana en personalidad y se van midiendo los progresos. Vamos a entrar a ganar los partidos”, expresó Villegas.

Asimismo, el entrenador deseó que los jugadores vivan una gran experiencia en el certamen:

“Esperamos que estos jóvenes tengan una experiencia maravillosa y que puedan seguir avanzando en este torneo”.

La selección boliviana Sub17 partió la mañana de este jueves a Catar, para luego viajar a Emiratos Árabes donde disputará dos amistosos y luego recién regresar a la sede del evento.

Bolivia debutará el 3 de noviembre ante Sudáfrica, desde las 08:30 de la mañana, en un encuentro que será transmitido por Red Uno de Bolivia. La Verde Sub-17 forma parte del Grupo A, junto a Italia, Sudáfrica y el anfitrión Catar.

