“Queremos ganar partidos en el Mundial”: Jorge Perrota, DT de la Verde Sub-17

En entrevista con el programa El Mañanero de Red Uno de Bolivia, Jorge Perrota, director técnico de la selección Sub-17, expresó su entusiasmo y las metas del equipo:

“Tenemos muchas ganas de ganar partidos en el Mundial. No iremos solo a cumplir, sino a competir y obtener buenos resultados”.

El entrenador añadió:

“Queremos dar un paso más en el Mundial Sub-17 de Catar. Nuestra intención es ganar partidos; si después se da o no, es otro tema, pero vamos con la mentalidad de dejar nuestra huella en la historia. Nosotros vamos con esa mentalidad”.

