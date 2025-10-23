“Queremos ganar partidos en el Mundial”: Jorge Perrota, DT de la Verde Sub-17

El entrenador de la selección boliviana Sub-17 explicó las expectativas del equipo de cara al Mundial de Catar.
23/10/2025 12:42
En entrevista con el programa El Mañanero de Red Uno de Bolivia, Jorge Perrota, director técnico de la selección Sub-17, expresó su entusiasmo y las metas del equipo:
“Tenemos muchas ganas de ganar partidos en el Mundial. No iremos solo a cumplir, sino a competir y obtener buenos resultados”.
El entrenador añadió:
“Queremos dar un paso más en el Mundial Sub-17 de Catar. Nuestra intención es ganar partidos; si después se da o no, es otro tema, pero vamos con la mentalidad de dejar nuestra huella en la historia. Nosotros vamos con esa mentalidad”.
