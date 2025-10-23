TEMAS DE HOY:
allanan viviendas en Sacaba secuestro Odalys Vaquiata

33ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Queremos ganar partidos en el Mundial”: Jorge Perrota, DT de la Verde Sub-17

El entrenador de la selección boliviana Sub-17 explicó las expectativas del equipo de cara al Mundial de Catar.

Martin Suarez Vargas

23/10/2025 12:42

Jorge Perrota, DT de la selección boliviana Sub-17, en entrevista con El Mañanero de Red Uno. Foto: Red Uno.
Bolivia.

Escuchar esta nota

En entrevista con el programa El Mañanero de Red Uno de Bolivia, Jorge Perrota, director técnico de la selección Sub-17, expresó su entusiasmo y las metas del equipo:

“Tenemos muchas ganas de ganar partidos en el Mundial. No iremos solo a cumplir, sino a competir y obtener buenos resultados”.

El entrenador añadió:

“Queremos dar un paso más en el Mundial Sub-17 de Catar. Nuestra intención es ganar partidos; si después se da o no, es otro tema, pero vamos con la mentalidad de dejar nuestra huella en la historia. Nosotros vamos con esa mentalidad”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD