Deportes

Tras denuncia de estafa con su imagen, Xabier Azkargorta agradece el apoyo de la población

El exseleccionador, que llevó a Bolivia al Mundial de 1994, agradeció la preocupación y el apoyo de la población respecto a su estado de salud y reiteró la advertencia de que algunas personas están usando su imagen para estafar.

Jhovana Cahuasa

23/10/2025 10:00

Foto: Red Uno
La Paz

Xabier Azkargorta, exdirector técnico de la selección boliviana de fútbol que la llevó al Mundial de 1993-1994, se refirió al video que circula en redes sociales mediante el que se pide ayuda económica supuestamente para su salud.

El exentrenador señaló que, si bien efectivamente ha tenido problemas cardíacos en el pasado, no está solicitando ayuda a través de fotografías o videos en redes sociales.

“Quiero informar a la opinión pública que personas inescrupulosas, utilizando mi nombre, están solicitando ayuda económica mediante depósitos y códigos QR. Es cierto que hace varios años padezco una enfermedad cardiaca, pero actualmente me encuentro estable, bajo el cuidado permanente de mi esposa e hijos, quienes continúan gestionando las atenciones médicas correspondientes”, manifestó Azkargorta.

El extécnico agradeció la preocupación de la población, pidió estar alerta y no dejarse engañar por personas que buscan estafar utilizando solicitudes falsas.

 

