Rodrigo Paz, un exjugador de fútbol que asumirá la presidencia de Bolivia

El balotaje efectuado el pasado domingo 19 de octubre dio como virtual ganador, según el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), a Rodrigo Paz Pereira, quien en la segunda vuelta venció a Jorge “Tuto” Quiroga.

Semblanza deportiva de Rodrigo Paz

Rodrigo Paz, antes de ingresar a la política, destacó como jugador de fútbol profesional en el equipo de la Universidad Católica, Club Mariscal Braun y la selección de su colegio San Ignacio.

Ahora, un exjugador de fútbol profesional comandará el país a partir del próximo 8 de noviembre, fecha elegida para el cambio de mando y la posesión de las nuevas autoridades.

Se conoce que, en los años 90, Paz Pereira llegó a integrar los clubes Universidad Católica Boliviana (UCB) y Mariscal Braun, ambos de la Primera A de la Asociación de Fútbol de La Paz, desempeñándose como defensor central.

En una fotografía viralizada en redes sociales, se lo puede observar dentro de la formación del Club Universidad Católica Boliviana (UCB) en el estadio Hernando Siles.

Un presidente bolivarista

Rodrigo Paz se ha declarado hincha del Club Bolívar, que celebra este año su centenario. Tiene amigos dentro de la Academia; uno de ellos, Dardo Gómez, exvicepresidente del club, quien lo acompañó en la campaña política como asesor.

En sus primeros actos de presentación previos a recibir el mandato, Paz participó del evento organizado por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), efectuado el lunes 20 de octubre, que contó con la presencia de varias autoridades y personalidades entre ellas Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol.

“Se va a lograr un Mundial para Bolivia, eso significa que tenemos que ponernos manos a la obra, ordenar bien la Patria y, con mucha fe y esperanza, luego de lo acontecido el día de ayer, hay que reconstruir la Patria, y una de las formas en las que lo vamos a hacer es a través del fútbol”, manifestó Paz.

