Desde las 20:30 de este miércoles, Liga Deportiva Universitaria de Quito, dirigida por el brasileño Tiago Nunes, se enfrentará en casa al poderoso Palmeiras por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El volante boliviano Gabriel Villamil ha sido fundamental en el esquema del técnico y apunta a ser titular en este compromiso decisivo.

El estadio Rodrigo Paz Delgado será el escenario del electrizante encuentro que promete emociones intensas, tras la victoria de Flamengo sobre Racing en la otra llave semifinal.

En declaraciones difundidas por las redes oficiales del club, Villamil aseguró que el equipo “ha venido trabajando para mantener y recuperar la grandeza de Liga”, mostrando confianza en alcanzar la ansiada final.

Liga de Quito llega a esta instancia tras eliminar a Botafogo en octavos y a Sao Paulo en cuartos de final, ambos brasileños. Palmeiras, por su parte, dejó en el camino a Universitario de Perú y a River Plate de Argentina.

El partido será dirigido por el árbitro argentino Facundo Tello Figueroa, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

