Real Madrid venció 1-0 a la Juventus con gol de Jude Bellingham

Un gol de Jude Bellingham en el minuto 57 como respuesta a la ocasión más clara de la Juventus en el partido que salvo Thibaut Courtois, dio la victoria al Real Madrid (1-0), en el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu que hace que los de Xabi Alonso continúen con el pleno de victorias en la fase Liga de la ‘Champions’, con nueve puntos de nueve posibles.



La Juventus, en botas de Openda, tuvo el empate en el minuto 86, pero Asencio se tiró al césped a cortar el disparo dentro del área en la que fue su última acción sobre el terreno de juego, ya que fue sustituido con molestias musculares. EFE



