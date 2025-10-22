TEMAS DE HOY:
Deportes

Real Madrid venció 1-0 a la Juventus con gol de Jude Bellingham

El inglés aprovechó el rebote en el parante del arco de la Juventus tras un remate de Vinicius, para anotar el único gol con el que el conjunto español derrotó al cudro italiano.

EFE

22/10/2025 18:43

España.

Un gol de Jude Bellingham en el minuto 57 como respuesta a la ocasión más clara de la Juventus en el partido que salvo Thibaut Courtois, dio la victoria al Real Madrid (1-0), en el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu que hace que los de Xabi Alonso continúen con el pleno de victorias en la fase Liga de la ‘Champions’, con nueve puntos de nueve posibles.

La Juventus, en botas de Openda, tuvo el empate en el minuto 86, pero Asencio se tiró al césped a cortar el disparo dentro del área en la que fue su última acción sobre el terreno de juego, ya que fue sustituido con molestias musculares. EFE
 

