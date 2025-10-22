TEMAS DE HOY:
vendía pornografía El Colla reo estafador

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Nicki Nicole alienta a Lamine Yamal desde la tribuna en España!

Nicki fue captada por las cámaras sosteniendo una camiseta azulgrana con el número 10 y el nombre de su novio.

Silvia Sanchez

22/10/2025 14:33

Escuchar esta nota

La cantante argentina Nicki Nicole se convirtió en la sensación de la Champions League al aparecer en la tribuna del Estadio Olímpico de Montjuïc para apoyar a su pareja, el joven delantero español Lamine Yamal, durante el partido entre el Barcelona y el Olympiacos de Grecia.

El encuentro terminó con un contundente 6-1 a favor del Barcelona, y Nicki fue captada por las cámaras sosteniendo una camiseta azulgrana con el número 10 y el nombre de su novio. La artista celebró cada gol desde la tribuna y se convirtió en protagonista de los flashes por su apoyo incondicional.

El momento más comentado llegó cuando Yamal marcó un penal y realizó su clásico gesto de la corona, sumando una señal directa hacia Nicki, a quien incluso le envió un beso antes del inicio del partido.

La pareja, que comenzó su relación a inicios de 2025 y la hizo pública en agosto, ha mostrado en varias ocasiones su complicidad en público, consolidándose como una de las más comentadas del ámbito deportivo y musical.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD