¡Nicki Nicole alienta a Lamine Yamal desde la tribuna en España!

La cantante argentina Nicki Nicole se convirtió en la sensación de la Champions League al aparecer en la tribuna del Estadio Olímpico de Montjuïc para apoyar a su pareja, el joven delantero español Lamine Yamal, durante el partido entre el Barcelona y el Olympiacos de Grecia.

El encuentro terminó con un contundente 6-1 a favor del Barcelona, y Nicki fue captada por las cámaras sosteniendo una camiseta azulgrana con el número 10 y el nombre de su novio. La artista celebró cada gol desde la tribuna y se convirtió en protagonista de los flashes por su apoyo incondicional.

El momento más comentado llegó cuando Yamal marcó un penal y realizó su clásico gesto de la corona, sumando una señal directa hacia Nicki, a quien incluso le envió un beso antes del inicio del partido.

La pareja, que comenzó su relación a inicios de 2025 y la hizo pública en agosto, ha mostrado en varias ocasiones su complicidad en público, consolidándose como una de las más comentadas del ámbito deportivo y musical.

