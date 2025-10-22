Detienen a pareja por dejar solo a su bebé en la playa para irse a pasear

Una pareja fue detenida en Miramar Beach, Florida, luego de dejar a su bebé de seis meses solo bajo una carpa en la playa durante casi una hora, mientras ellos paseaban con sus otros hijos.

Las autoridades locales recibieron alertas de varios bañistas que observaron al menor sin supervisión y se acercaron a cuidarlo hasta la llegada de la policía. Según los padres, “perdieron la noción del tiempo”, pero la policía los acusó de negligencia infantil y les retiró temporalmente la custodia de todos sus hijos.

Las cámaras de seguridad confirmaron la ausencia de los adultos durante casi 60 minutos, aunque los bomberos verificaron que el bebé se encontraba en buen estado, con signos vitales normales y sin señales de estrés.

Este caso ha generado gran preocupación en la comunidad local y evidencia la importancia de la supervisión constante de menores en espacios públicos.

Imagen captura RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play