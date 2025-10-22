La canción Adelante Bolivia, interpretada originalmente por el grupo Bolivia Band bajo la dirección del cantautor nacional Abel Ribera, fue actualizada con nombres actuales de la selección nacional, como Miguelito, Robson y Ramiro Vaca. La canción combina ritmos de saya y taquirari, característicos del folclore boliviano.

Durante una noche de gala, en el acto de inauguración del Centro de Alto Rendimiento de la selección, conocido como La Casa de La Verde, Abel Ribera presentó oficialmente la versión renovada de Adelante Bolivia, recordada por su icónico coro: “Bo, Bo, Li, Li, Via, Via, Via. ¡Viva Bolivia!”. En la nueva letra se mencionan figuras destacadas del actual plantel nacional.

“Es ahora la hora del triunfo, con garra y coraje vamos al Mundial.

Ya que cambas, collas y chapacos están dirigidos por un nacional.

Carlos Lampe, Viscarra, Medina, Fernández y Robson vendrán a ganar;

con Morales, Monteiro y Sagredo, junto a Luis Haquín, es un capitán.

Vamos, vamos a ganar con la mejor selección.

Vamos Bolivia, porque Miguelito Terceros se pone en acción.

Vamos, vamos a ganar, vamos, vamos a alentar.

Vamos Bolivia adelante, porque Óscar Villegas nos lleva al Mundial.

Es ahora la hora del triunfo, con garra y coraje nuestra selección.

Adelante Bolivia, adelante, que Ramiro Vaca ya puede jugar,

Villamil, Villarroel, Macazaga…”

Así suena parte de la nueva versión de una de las canciones más memorables dedicadas a la selección nacional, presentada oficialmente por Abel Ribera y Bolivia Band en 1993 y que renace a meses de que la selección juegue el repechaje mundialista.

