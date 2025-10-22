Denisse Montoya, orgullo boliviano en el karate sudamericano

Denisse logró conquistar la medalla de oro en la categoría femenino absoluto +65 kilos en el Sudamericano Open de Karate, representando con orgullo a Bolivia en Uruguay.
21/10/2025 23:47
La delegación boliviana tuvo una destacada participación en el Sudamericano Open de Karate, celebrado recientemente en Uruguay, donde las representantes nacionales lograron resultados impresionantes.
Denisse Montoya, desde Yacuiba, habló en exclusiva con Que No Me Pierda y compartió su experiencia tras ganar la medalla de oro en la categoría femenino absoluto +65 kilos.
“Traje el oro para Bolivia, un título que anhelé por muchos años y que me costó mucho entrenamiento, sudor y lágrimas, pero acá estamos”, expresó Denisse, visiblemente emocionada.
Montoya destacó que su rutina diaria es exigente: “Un día normal empieza a las 5:30 con desayuno, voy al gimnasio, descanso, almuerzo, entreno crossfit, descanso y en la noche practico Kyokushin”. Además, ya se prepara para próximos compromisos internacionales como los Juegos Sudamericanos en Chile y los campeonatos nacionales.
A pesar de los grandes logros, Denisse contó que los recursos para sus viajes deportivos provienen de su propio trabajo, ya que no recibe apoyo económico de las autoridades. “Son recursos propios con los que viajo siempre”, afirmó.
Finalmente, la atleta resaltó el respaldo de su familia, que la acompaña con orgullo y también sufre con cada pelea: “Mi familia está orgullosa y apoyando, contentos y a la vez sufriendo por cada pelea que tuve”.
