Denisse Montoya, orgullo boliviano en el karate sudamericano

La delegación boliviana tuvo una destacada participación en el Sudamericano Open de Karate, celebrado recientemente en Uruguay, donde las representantes nacionales lograron resultados impresionantes.

Denisse Montoya, desde Yacuiba, habló en exclusiva con Que No Me Pierda y compartió su experiencia tras ganar la medalla de oro en la categoría femenino absoluto +65 kilos.

“Traje el oro para Bolivia, un título que anhelé por muchos años y que me costó mucho entrenamiento, sudor y lágrimas, pero acá estamos”, expresó Denisse, visiblemente emocionada.

Su triunfo es solo una muestra del esfuerzo de toda la comisión boliviana, compuesta por 44 deportistas, quienes en total lograron 18 medallas de oro, 12 de plata y 18 de bronce.

Montoya destacó que su rutina diaria es exigente: “Un día normal empieza a las 5:30 con desayuno, voy al gimnasio, descanso, almuerzo, entreno crossfit, descanso y en la noche practico Kyokushin”. Además, ya se prepara para próximos compromisos internacionales como los Juegos Sudamericanos en Chile y los campeonatos nacionales.

A pesar de los grandes logros, Denisse contó que los recursos para sus viajes deportivos provienen de su propio trabajo, ya que no recibe apoyo económico de las autoridades. “Son recursos propios con los que viajo siempre”, afirmó.

Finalmente, la atleta resaltó el respaldo de su familia, que la acompaña con orgullo y también sufre con cada pelea: “Mi familia está orgullosa y apoyando, contentos y a la vez sufriendo por cada pelea que tuve”.

