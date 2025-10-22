TSE explica cómo funciona el Sirepre y el cómputo oficial

Ante la confusión generada entre el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) y el cómputo oficial, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, aclaró a la población que no existe ninguna diferencia entre estos dos sistemas y resaltó que, hasta el momento, en ambos casos, el resultado es el mismo.

“No existe ninguna diferencia; los resultados son idénticos”, afirmó Ávila.

Según la explicación del vocal del TSE, el Sirepre se alimenta con las fotografías de los resultados de las actas; no se trata de una encuesta ni una boca de urna.

“Si cualquier ciudadano indica que se alteró el Sirepre, tendría que hacer una diferencia entre el cómputo y el Sirepre, pero no lo ha habido; pueden descargar el acta y ver que los resultados son iguales”, recalcó Ávila.

