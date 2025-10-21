Ya puedes ver las actas del balotaje escaneando el código QR

Desde el Tribunal Supremo Electoral informó que ya se encuentran a disposición todas las actas computadas de la segunda vuelta electoral para que cualquier persona pueda acceder y corroborar la información, en el marco de la transparencia del proceso.

Las actas computadas pueden visualizarse y descargarse en el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo en proceso (SCORC) en la sección ‘ACTAS’.

Además, se dispuso de un código QR para que los bolivianos tengan mayor facilidad de acceder a la revisión de sus actas.

Accede escaneando el código QR.

Desde que se dio a conocer que los datos del Sirepre daban como ganador de la segunda vuelta al binomio Rodrigo Paz-Edmand Lara, autoconvocados se movilizaron en diferentes departamentos del país exigiendo auditoría al proceso electoral.

