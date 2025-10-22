El equipo encargado de cerrar la segunda noche de competencia fue el de Sisi Eguez y la academia Passion Dance, quienes interpretaron la romántica y conocida canción “Call Me Maybe” de Carly Rae Jepsen.

La puesta en escena transmitió ternura y energía al público, mientras que los jueces destacaron el profesionalismo y la entrega del equipo. Sin embargo, coincidieron en que Sisi mostró dificultades en la interpretación del lip sync, lo que afectó la imitación de la artista original.

La juez Gabriela Zegarra valoró el esfuerzo del equipo y la coordinación en escena, aunque señaló los nervios de la participante.

“Me gustó mucho. Es la primera vez que coordinan tanto. Me sorprendieron con el ula-ula y los trucos. En Sisi, los nervios te traicionaron un poco, y sentí que no estabas del todo cómoda por las fallas en el lip sync”, afirmó.

Por su parte, Tito Larenti destacó el trabajo de los bailarines, pero fue crítico con los errores en la sincronización de la famosa.

“Es importante que sepas bien el lip sync; no hacerlo es fatal. No fue una mala presentación, pero debes trabajar con más seguridad. El trabajo de los bailarines me gustó mucho”, manifestó.

El juez Rodrigo Massa coincidió con sus compañeros y apuntó que la participante no interpretó toda la canción.

“Sentí que faltó más de la artista en el escenario. Fue un buen trabajo, excepto por el lip sync. En cambio, los bailarines de Passion Dance estuvieron excelentes”, sostuvo.

Finalmente, Elka Meyer destacó el nivel técnico de los bailarines, aunque observó que faltó más dulzura y naturalidad en la interpretación del personaje por parte de Sisi.

“Tuvieron buena técnica, pero faltó transmitir la dulzura propia del tema y una mejor conexión con la letra”, expresó la juez.

Con esta presentación, el equipo cerró la gala con una actuación llena de energía y ternura, aunque con observaciones que buscarán mejorar para sus próximas apariciones en La Gran Batalla.

