Rodrigo Giménez encendió el escenario con 'La Macarena', pero desató un cruce entre Tito y Elka

El segundo equipo en salir al escenario de 'La Gran Batalla' fue el de Rodrigo Giménez y la academia de baile Fire Steps, quienes presentaron una colorida y enérgica coreografía del clásico mundial “La Macarena” de Los del Río. Desde el inicio, el ritmo contagió alegría y entusiasmo entre el público.

La puesta en escena fue tan potente que los jueces la destacaron de inmediato, aunque también provocó un momento de tensión entre Tito Larenti y Elka Meyer, quienes expresaron criterios distintos sobre algunos detalles de la presentación.

El primero en brindar su evaluación fue Rodrigo Massa, quien elogió la fuerza y energía del equipo.

“Vi fuego arriba del escenario. Tienen esa capacidad de mostrar fuerza en cuestión de segundos, Rodrigo y su compañero lo hicieron excelente. Replicaron muchos movimientos iguales a los originales. Hubo algunos detalles que podrían mejorar, pero en general estuvo muy bien”, manifestó el juez.

A su turno, Gabriela Zegarra también aplaudió el desempeño y la energía de los participantes.

“La verdad, lo disfruté muchísimo. No sabía a quién mirar porque ambos hicieron un trabajo espectacular. Me sorprendieron con el paso y la sincronización. Fue una presentación completa”, señaló.

Por su parte, Tito Larenti consideró que la coreografía fue sólida, pero observó que faltó repetir más veces el paso característico del tema.

“Me hubiese gustado ver más el pasito clásico, especialmente para quienes lo recordamos. Sentí que hubo muchos movimientos modernos que contrastaron con la época de la canción. Igual, me parece que fue un trabajo creativo y bien pensado”, opinó.

Sin embargo, Elka Meyer respondió al comentario de Larenti y expresó un criterio diferente, señalando que los pasos utilizados no fueron modernos, sino que respondían a estilos anteriores.

“Ustedes usaron estilos más antiguos que los de esa época. Me gusta que tengan elementos del baile callejero y los integren de forma acertada. Repetir demasiado el mismo paso habría resultado aburrido. Me pareció una excelente propuesta”, sostuvo.

Tras las declaraciones de ambos jueces, se percibió un breve intercambio de opiniones que generó un momento de tensión en el jurado, rápidamente superado.

Finalmente, el equipo de Rodrigo Giménez y Fire Steps agradeció los comentarios y destacó el talento de sus bailarines, asegurando que seguirán trabajando para sorprender aún más en las próximas galas.

