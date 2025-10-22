Arrancó la segunda noche de competencia de la semana en 'La Gran Batalla', y los tres equipos programados ingresaron al escenario llenos de energía y emoción. Los primeros en presentarse fueron Susana Rivero y la academia de baile 'La Fábrica', quienes llevaron al escenario el clásico 'Funky Town' del grupo Lipps Inc.

El equipo mostró fuerza y entusiasmo durante su presentación, y los jueces destacaron la actitud y el carisma de los bailarines. Sin embargo, coincidieron en que hubo fallas en la coordinación, especialmente por parte de la famosa participante.

Para el juez Tito Larenti, la puesta en escena fue correcta, aunque se percibieron inseguridades tanto en la bailarina principal como en el grupo.

“El no bailar de Susana te puso en jaque por la sincronización en los pasos, pero los bailarines también tuvieron varios problemas. Me parece que sortearon algunas situaciones buenas, me gustó lo que hicieron, fue una buena presentación, pero con dudas. Hay que trabajar un poquito más”, expresó.

Por su parte, Elka Meyer consideró que la presentación estuvo bien estructurada y en línea con el video de referencia, aunque detectó fallos en la técnica.

“Como puesta en escena estuvo muy buena y adecuada, pero hubo muchos momentos en que la coreografía se concentró demasiado al centro y faltó movimiento. Colocaron técnicas, pero no estaban correctamente ejecutadas. Tengan cuidado con la corporalidad; Susana estaba algo descoordinada”, señaló.

La jueza Gabriela Zegarra apuntó que la presentación careció de variación en la energía y ritmo, aunque valoró la buena disposición del equipo.

“Tal vez faltó ese remate de energía. Parecía que todo el tiempo iban al mismo ritmo. Se notó por momentos la falta de coordinación. No quisieron arriesgarse mucho, pero se vio cómodo y disfrutado”, comentó.

Finalmente, Rodrigo Massa destacó la evolución de Susana Rivero y su esfuerzo por estudiar el personaje y el ritmo del tema.

“Se nota que estudiaste y saliste de tu zona de confort. Entendiste la vibra, que es muy expresiva. Siento que las expresiones te habrían ayudado un poco más durante la presentación”, afirmó.

Antes de retirarse del escenario, Susana Rivero agradeció a los jueces por sus observaciones y aseguró que junto a su equipo tomará en cuenta todas las recomendaciones para mejorar y seguir creciendo en la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

