Policial

Ciudadano colombiano fue hallado muerto en un río de Teoponte, La Paz

El hombre, de 48 años, había sido reportado como desaparecido hace cuatro días. Se presume que cayó al río mientras se trasladaba en un bote en el municipio de Teoponte.

Red Uno de Bolivia

21/10/2025 23:00

Foto: Red Uno
La Paz

Un ciudadano colombiano, reportado como desaparecido desde el pasado 14 de octubre, fue hallado sin vida en el municipio de Teoponte, al norte del departamento de La Paz.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hombre habría caído al río desde el bote en el que se transportaba.

Su cuerpo fue encontrado cerca de un puente en la comunidad de Tomachi, tras varios días de intensa búsqueda.

“Lograron encontrarlo en el puerto de la comunidad Tomachi, donde se procedió al levantamiento legal del cadáver y se puso el hecho en conocimiento del señor fiscal”, informó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro.

El fallecido tenía 48 años. Sus familiares llegaron al lugar para identificar el cuerpo, mientras la Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del suceso.

 

