Beni concluye cómputo oficial, Libre tiene el 54.03% y PDC el 45.97%

Con este resultado, el TED de Beni es el séptimo departamento en concluir el cómputo oficial.

Hans Franco

21/10/2025 17:49

Foto: Beni concluye cómputo oficial, Libre tiene el 54.03% y PDC el 45.97%
Beni

El Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni concluyó este miércoles el cómputo oficial del 100% de actas correspondientes a la segunda vuelta presidencial, confirmando que la Alianza Libre obtuvo el 54,03% de los votos válidos, mientras que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) alcanzó el 45,97%.

De acuerdo con los datos oficiales, los votos válidos representan el 95,69% del total emitido, los votos blancos alcanzaron el 0,84%, y los votos nulos sumaron el 3,47%. En el departamento del Beni, estuvieron 296.173 ciudadanos habilitados para sufragar y se procesaron 1.373 actas en total.

Con este resultado, el TED de Beni es el séptimo departamento en concluir el cómputo oficial.

Siga el cómputo oficial en el siguiente link: https://computo.oep.org.bo/

