Azkargorta denuncia estafa con su nombre y aclara que se encuentra estable

El exdirector técnico de la selección boliviana que clasificó al Mundial de 1994 aclaró que se encuentra estable de salud y pidió no dejarse engañar por personas que solicitan dinero en su nombre. 

Martin Suarez Vargas

22/10/2025 17:50

Xavier Azkargorta, exseleccionador de fútbol. Foto: Internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Xavier Azkargorta exentrenador de la selección boliviana que clasificó al Mundial de 1994, denunció públicamente a través de un video en redes sociales, que personas inescrupulosas están utilizando su nombre para solicitar dinero mediante depósitos con códigos QR. En un video difundido en redes sociales,  el exDT aclaró que no ha autorizado ninguna campaña de ayuda económica.

“Quiero informar a la opinión pública que personas inescrupulosas están solicitando ayuda en mi nombre mediante depósitos de QR. Es cierto que hace varios años padezco una enfermedad cardíaca, pero actualmente me encuentro estable gracias a los cuidados de mi esposa e hijos, quienes continúan gestionando las atenciones médicas correspondientes”, expresó Azkargorta.

El técnico español agradeció las muestras de afecto y preocupación recibidas, pero exhortó a la población a no dejarse engañar por informaciones falsas ni solicitudes indebidas. Además, aclaró que un video que circuló recientemente fue difundido sin su consentimiento.

