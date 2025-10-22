¡Insólito! “El VAR no puede equivocarse”: anularon un gol legítimo a Real Tomayapo

Un hecho polémico se vivió durante el partido entre Real Tomayapo y Bolívar por la Copa Bolivia, disputado el martes en el estadio Cuarto Centenario. El árbitro Dilio Rodríguez anuló un gol legítimo del conjunto tarijeño tras la revisión del VAR, pese a que las imágenes mostraban que el jugador Mario Barbery estaba habilitado.

La acción se originó tras un pase de Mario Barbery a Santiago Cuiza, quien supuestamente se encontraba en posición adelantada (interpretación del VAR). Sin embargo, las repeticiones televisivas demostraron que el jugador Freitas, de Bolívar, habilitaba la jugada, por lo que el tanto debió ser convalidado como el empate transitorio para los tarijeños. Finalmente, el encuentro concluyó con una goleada de 7-2 a favor del conjunto paceño, resultado que no alteró la polémica generada por la decisión arbitral.

El director de desarrollo arbitral, Víctor Hugo Chambi, confirmó el error en diálogo con Red Uno de Bolivia:

“Eso es evidente, ha sido un mal trazado. Se ha invalidado un gol legítimo y hay que analizar el trabajo del asistente de campo. A veces, por la velocidad del juego, el asistente tiende a equivocarse, pero ahora el VAR no puede equivocarse porque tiene tiempo, tecnología y diferentes ángulos para trazar. Hay un error, y está plenamente confirmado”, expresó.

Lo más llamativo del caso es que el fallo provino desde la sala del VAR, que cuenta con herramientas suficientes para evitar este tipo de equivocaciones.

