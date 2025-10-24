TEMAS DE HOY:
Agreden a un militar embosca a camiones de contrabando Indulto presidencial para privados de libertad

30ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Pleno de Diputados aprueba proyecto de ley que autoriza la importación de combustible

La Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley a las 19:11 de este jueves, y tras la intervención de los legisladores y posterior votación, se logró la aprobación. 

Naira Menacho

23/10/2025 23:33

Escuchar esta nota

El Pleno de la Cámara Baja aprobó en grande el proyecto de Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia propuesto por el Comité pro Santa Cruz.

La Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley a las 19:11 de este jueves, y tras la intervención de los legisladores y posterior votación, se logró la aprobación. 

El proyecto de ley establece lo siguiente:

Régimen excepcional por emergencia

El Artículo 1 de la norma establece la creación de un régimen excepcional, ágil y transparente que permitirá la importación, internación y transporte nacional de diésel y gasolina mediante camiones cisterna, barcazas fluviales y puertos internacionales, con el objetivo de garantizar el abastecimiento nacional de combustibles en situaciones críticas.

Este régimen habilita de manera temporal a plantas de almacenamiento y estaciones de servicio autorizadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para participar en el proceso de distribución y comercialización.

Autorización temporal de importación directa

De acuerdo con el Artículo 2, durante un periodo de tres meses desde la publicación de la ley, se autoriza a personas naturales o jurídicas privadas la importación directa de diésel y gasolina para su comercialización en el país.

Paralelamente, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) podrá incrementar hasta en un 100% su cupo mensual de importación, con el fin de evitar desabastecimientos. Todo el proceso estará bajo la fiscalización de la ANH, que verificará los volúmenes, destinos y condiciones del combustible.

Despacho, control y calidad del producto

El Artículo 5 autoriza a las estaciones de servicio a comprar directamente a los importadores habilitados o realizar importaciones directas desde los puertos y fronteras autorizados, pudiendo comercializar hasta 19.000 litros diarios previa autorización de la ANH.

Para garantizar la transparencia, el Artículo 6 dispone el seguimiento satelital (GPS) de los vehículos cisterna y el registro de volúmenes descargados. Asimismo, el Artículo 7 exige que el combustible importado cumpla con las especificaciones técnicas y ambientales vigentes.

Sanciones y régimen tributario

El Artículo 8 prevé sanciones para quienes acaparen o desvíen combustibles, aplicando el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la ANH.

En cuanto a los aspectos tributarios, el Artículo 4 establece la exención temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Transferencia (IT) para las importaciones de combustibles realizadas bajo este régimen, con el propósito de reducir costos y agilizar el abastecimiento nacional.

Finalmente, el Artículo 9 define que la comercialización de los combustibles importados se realizará bajo un régimen de libre competencia, respetando los márgenes de utilidad regulados por la autoridad competente.

Con esta norma, el Estado busca garantizar el suministro continuo de diésel y gasolina, fortalecer la seguridad energética del país y proteger la estabilidad del mercado interno en momentos de emergencia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD