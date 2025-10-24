Vientos de hasta 90 km/h y posibles crecidas de ríos: activan alerta en Santa Cruz y otros departamentos

Desde la mañana del viernes 24 hasta la mañana del sábado 25 de octubre, se prevé la presencia de vientos de dirección noroeste con velocidades de 60 a 90 km/h en varias provincias de Santa Cruz, incluyendo Ibañez, Warnes, Ichilo, Sara, Santiesteban, el oeste de las provincias Cordillera y Chiquitos, así como el sur de Guarayos y Ñuflo de Chávez.

Lucía Wallper, jefa de la Unidad de Hidrología del Senamhi, señaló al canal estatal que además que se evalúa la emisión de una nueva alerta hidrológica naranja por lluvias y crecidas de ríos, que podría afectar a Tarija, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz entre el domingo 26 y el viernes 31 de octubre.

“Se presentarán crecidas progresivas, principalmente en los ríos Bermejo y Guadalquivir, con picos del 26 al 28 y luego del 30 al 31 de octubre”, explicó.

Las autoridades recomiendan a la población no cruzar ríos crecidos y, especialmente a quienes viven en riberas o zonas propensas a inundaciones, trasladarse a terrenos más elevados. Además, Senamhi pronosticó la llegada de un frente frío al territorio nacional el próximo sábado, que traerá consigo lluvias intensas y tormentas eléctricas.

