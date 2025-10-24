TEMAS DE HOY:
Quillacollo SECUESTRO EN SANTA CRUZ allanan viviendas en Sacaba

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Vientos de hasta 90 km/h y posibles crecidas de ríos: activan alerta en Santa Cruz y otros departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alerta naranja por vientos moderados a fuertes en varias provincias, y anticipa posibles crecidas de ríos, conozca hasta cuando estarán vigentes.

Jhovana Cahuasa

23/10/2025 20:38

Foto: Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

Desde la mañana del viernes 24 hasta la mañana del sábado 25 de octubre, se prevé la presencia de vientos de dirección noroeste con velocidades de 60 a 90 km/h en varias provincias de Santa Cruz, incluyendo Ibañez, Warnes, Ichilo, Sara, Santiesteban, el oeste de las provincias Cordillera y Chiquitos, así como el sur de Guarayos y Ñuflo de Chávez.

Lucía Wallper, jefa de la Unidad de Hidrología del Senamhi, señaló al canal estatal que además que se evalúa la emisión de una nueva alerta hidrológica naranja por lluvias y crecidas de ríos, que podría afectar a Tarija, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz entre el domingo 26 y el viernes 31 de octubre.

“Se presentarán crecidas progresivas, principalmente en los ríos Bermejo y Guadalquivir, con picos del 26 al 28 y luego del 30 al 31 de octubre”, explicó.

Las autoridades recomiendan a la población no cruzar ríos crecidos y, especialmente a quienes viven en riberas o zonas propensas a inundaciones, trasladarse a terrenos más elevados. Además, Senamhi pronosticó la llegada de un frente frío al territorio nacional el próximo sábado, que traerá consigo lluvias intensas y tormentas eléctricas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD