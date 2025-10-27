TEMAS DE HOY:
venezolano aprehendido por robo taxista muere aplastado Intento de robo de carga

21ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¡Atención! Pronostican lluvias, tormentas eléctricas y descenso de temperaturas en seis departamentos

El Senamhi activó la Alerta Naranja por intensas precipitaciones y posibles crecidas de ríos hasta el 31 de octubre.

Silvia Sanchez

27/10/2025 12:16

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una Alerta Naranja por lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas en seis departamentos del país, fenómeno que se mantendrá al menos hasta la tarde de este lunes.

“En la actualidad tenemos bastante precipitación hacia el norte del país debido al ingreso de un frente frío. Se registrarán lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en Santa Cruz, Beni, Pando, el norte y los Yungas de La Paz, y el Trópico de Cochabamba”, informó la pronosticadora del Senamhi, Gilda Mamani.

Las precipitaciones comenzaron la madrugada del domingo y podrían continuar hasta esta tarde, con montos acumulados de entre 60 y 90 milímetros, según el reporte oficial.

El frente frío también provocará un descenso brusco de temperaturas, entre 6°C y 12°C por debajo de los valores normales en regiones de Santa Cruz, Beni, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y La Paz.

Alerta hidrológica en varios ríos

Debido a las intensas lluvias, el Senamhi emitió además una alerta hidrológica Naranja vigente hasta el 31 de octubre, ante el riesgo de crecidas y posibles desbordes en las cuencas de los ríos Guadalquivir, Bermejo, Parapetí (Chuquisaca), Grande, Piraí, San Julián, Yapacaní, Ichilo, Chapare, Caine, Rocha, Beni (cabeceras) y Tahuamanu.

Las zonas con mayor riesgo de afectación se encuentran en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Pando.

El Senamhi recomendó a la población y a las autoridades locales tomar precauciones ante posibles desbordes, anegamientos y descensos de temperatura durante los próximos días.

(Con información de ABI)

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD