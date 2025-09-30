¿Se viene un frente frío? Te contamos cómo estará el clima este martes en Santa Cruz

Este martes 30 de septiembre, último día del mes, el clima en Santa Cruz presentará variaciones significativas.

Según el pronóstico del experto en meteorología Luis Alberto Alpire, en la capital cruceña y en la región del norte integrado se registrará una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de hasta 33 grados.

Sin embargo, hacia la noche se espera el ingreso de un frente frío leve que podría cambiar el panorama climático en todo el departamento.

Alpire advirtió, a través de su cuenta de TikTok, que este frente frío estará acompañado de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte.

