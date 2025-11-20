Tremendazos revelan su ambicioso proyecto para el Carnaval Cruceño 2027: Buscan la nominación a patrimonio de la UNESCO

La comparsa Tremendazos, firme aspirante a convertirse en la agrupación coronadora del Carnaval Cruceño en el año 2027, dio un paso crucial esta mañana al presentar formalmente su ambicioso proyecto ante potenciales auspiciadores e instituciones de Santa Cruz. El objetivo central de su propuesta no es solo presidir la fiesta grande, sino dejar un legado perdurable para la cultura cruceña.

"Hemos invitado a nuestros potenciales auspiciadores e instituciones cruceñas para que conozcan un poco más acerca de la propuesta de valor que tenemos para ellos. La verdad es que nosotros tenemos un deseo muy grande y muy apasionado de hacer un carnaval que deje un legado para Santa Cruz", expresó sobre la gran pasión detrás de la iniciativa un representante de los Tremendazos.

El proyecto de coronación, denominado “Mi Carnaval Patrimonial” para el 2027, abarca múltiples facetas que buscan enriquecer la fiesta y su historia. El plan incluye la creación de un museo, un libro y un documental. Sin embargo, el hito más importante y ambicioso se alcanzaría al finalizar el Carnaval 2027:

"Sobre todo y como hito más importante, finalizando el carnaval 2027, poder lograr que el carnaval cruceño sea nominado al patrimonio de la UNESCO. Pues creemos que eso va a ser un aporte intangible y un aporte para siempre para la ciudad de Santa Cruz y su cultura, que es el carnaval cruceño", agregó.

La ruta al 2027: "Qué Pueblo Tremendazo" en 2026

La comparsa también detalló su estrategia para el año previo, el 2026, bajo el proyecto "Qué Pueblo Tremendazo". Este proyecto servirá de puente y preparación para la meta mayor.

"Hoy hemos presentado dos cosas muy importantes. Primero, nuestro sueño, que es nuestra coronación del 2027, donde hemos presentado nuestro proyecto Mi Carnaval Patrimonial. Pero para llegar al 2027 tenemos que pasar por un 2026. Y hemos expuesto nuestro proyecto 'Qué Pueblo Tremendazo', donde básicamente la estrategia es abrir el baúl de los recuerdos y homenajear al pueblo, a la gente", explicó otro representante de la comparsa sobre la estrategia para 2026.

El espíritu de 2026 será un homenaje a todos los que hacen posible la realización del Carnaval Cruceño, desde sus cimientos:

"Homenajear a todos los que hacen realidad el carnaval cruceño, desde artesanos, músicos, bailarines y a todas las familias que realmente vienen trabajando año a año para hacer realidad el carnaval".

Con esta doble propuesta, los Tremendazos demuestran su intención de dejar una huella histórica en el Carnaval, enfocándose tanto en el reconocimiento cultural internacional como en la celebración de sus raíces y su gente.

