Menonita agredido en su colonia por "no ir a misa" se encuentra en terapia intensiva

Un familiar cercano del joven menonita que sufrió una brutal agresión en su colonia en la zona de Cuatro Cañadas, departamento de Santa Cruz, relató los detalles de la situación y el estado de salud del afectado, quien permanece internado en terapia intensiva con pronóstico delicado.

“Se encuentra en la clínica, está en la terapia intensiva y está muy mal”, afirmó el familiar, quien pidió resguardar su identidad por seguridad.

Según explicó, el joven fue atacado por no cumplir con las normas de la colonia y, específicamente, por no asistir a la iglesia. “No quiso más trabajar con su padre y no podía entender bien lo que pasó. Por último, los menores lo agarraron porque tienen que trabajar; no pueden estar flojos”, detalló.

El familiar aclaró que, aunque las colonias suelen imponer ciertas normas de trabajo, la violencia física no es habitual ni aceptable: “No es normal, pero ellos hacen eso para que se vuelva en su mente, para que cumpla las reglas”, explicó.

Este caso se conoció esta semana luego de que Derechos Humanos denunciara que el afectado fue secuestrado y torturado.

La audiencia cautelar de los presuntos autores de las agresiones, se registró el miércoles, y la Justicia determinó detención preventiva para uno de los menonitas acusados de secuestro y torturas, mientras que otro recibió detención domiciliaria.

Además, la juez dictó medidas de protección para la víctima, por lo que se están realizando gestiones para trasladar a toda su familia a otra colonia, aunque lamentablemente perderán todos los bienes que tenían en su colonia original.

También hicieron un llamado de apoyo económico para cubrir los gastos médicos: “La familia no tiene mucho, y el costo va a subir alto; piden ayuda para lo que va a faltar de la clínica”, indicó el familiar.

